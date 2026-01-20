Ação rápida evita acidentes após derramamento de óleo em rua próxima a viaduto de Ibaté

A Defesa Civil de Ibaté realizou, na manhã desta terça-feira (20), uma ação rápida para conter um derramamento de óleo registrado na Rua Santa Iria, nas proximidades do viaduto, no bairro Encanto do Planalto.

Segundo as informações apuradas, o óleo foi derramado por um caminhão que transitava pelo local, deixando a pista escorregadia e oferecendo risco de acidentes a motoristas e pedestres.

Assim que a situação foi identificada, a Guarda Municipal e a Defesa Civil foram acionadas e se deslocaram prontamente até a via. No local, as equipes espalharam serragem sobre o óleo, procedimento padrão utilizado para absorver o material e reduzir o risco de derrapagens.

A ocorrência foi controlada em pouco tempo e a via liberada com segurança. A Defesa Civil reforça a importância de que motoristas e moradores comuniquem imediatamente situações de risco, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a segurança de toda a população.

