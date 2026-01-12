(16) 99963-6036
A partir desta terça, 10 novos radares passam a multar em rodovias estaduais; confira os locais

12 Jan 2026 - 18h18Por Jessica Carvalho R
O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, colocará em operação 10 novos radares em trechos estratégicos de rodovias estaduais a partir da 0h desta terça-feira (13).

Com a ativação dos novos equipamentos, o número total de radares em funcionamento nas rodovias estaduais não concedidas passa a ser de 577. A relação completa dos pontos de fiscalização está disponível no site oficial do DER-SP.

Segundo o órgão, a medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e salvar vidas. Todos os radares estão devidamente sinalizados, com limites de velocidade específicos para cada trecho.

Motoristas que trafegarem acima da velocidade permitida serão autuados. A ação integra a política estadual de redução de acidentes nas estradas paulistas.“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, afirmou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos fazem parte do contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos pontos de fiscalização resulta de mapeamento técnico, que leva em conta o histórico de acidentes, excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.

Os demais radares previstos no edital seguem em fase de implantação, testes e homologação, antes de entrarem em operação. O início da fiscalização é divulgado oficialmente pelos canais do Governo do Estado, pela imprensa e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Confira a localização dos 10 novos radares

  • SP-055 – km 192,462 – Sentido Leste/Oeste – Bertioga – 40 km/h

  • SP-349 – km 009,873 – Sentido Norte – Garça – 40 km/h

  • SP-291 – km 002,020 – Sentido Norte/Sul – Ribeirão Preto – 80 km/h

  • SP-036 – km 038,034 – Sentido Norte/Sul – Guarulhos – 40 km/h

  • SP-066 – km 091,100 – Sentido Leste/Oeste – Jacareí – 60 km/h

  • SP-088 – km 088,950 – Sentido Norte/Sul – Salesópolis – 60 km/h

  • SP-148 – km 032,524 – Sentido Norte/Sul – São Bernardo do Campo – 40 km/h

  • SP-312 – km 047,901 – Sentido Leste/Oeste – Pirapora do Bom Jesus – 60 km/h

  • SP-354 – km 040,598 – Sentido Norte/Sul – Cajamar – 40 km/h

  • SP-326 – km 458,541 – Sentido Norte/Sul – Colômbia – 60 km/h

