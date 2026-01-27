16 novos radares começam a multar nas rodovias de SP; confira os pontos instalados

radar -

O Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP) inicia, a partir da 0h desta terça-feira (27), a operação de 16 novos radares de fiscalização eletrônica em trechos estratégicos de rodovias estaduais sob sua gestão. O órgão é vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Logística e Transportes.

Com a ativação dos novos equipamentos, o número total de radares em funcionamento nas rodovias estaduais não concedidas passa a ser de 602. A relação completa dos pontos de fiscalização está disponível no site oficial do DER-SP.

Segundo o departamento, a medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e preservar vidas. Todos os radares instalados contam com sinalização adequada e respeitam os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho.

Motoristas que excederem a velocidade permitida estarão sujeitos à autuação. A fiscalização faz parte de um conjunto de ações do Governo do Estado voltadas à redução de acidentes nas estradas paulistas.

“A instalação de radares reforça o compromisso do Governo de São Paulo com a segurança nas rodovias e com a meta de zerar os acidentes”, destacou o presidente do DER-SP, Sergio Codelo.

Os equipamentos integram o contrato do Edital nº 145/2023, que prevê a implantação de 649 radares ao longo de mais de 12 mil quilômetros de rodovias estaduais não concedidas. A definição dos pontos levou em consideração critérios técnicos, como histórico de acidentes, registros de excesso de velocidade, características da via, pontos críticos e áreas de travessia de fauna.

Os demais radares previstos no contrato seguem em fase de implantação, passando por testes e processos de homologação antes de entrarem em operação. O início oficial da fiscalização será divulgado pelos canais do Governo do Estado, pela imprensa e no Diário Oficial.

Confira a localização dos 16 novos radares:

SP-125 , km 66,294 – São Luís do Paraitinga – 60 km/h

SP-270 , km 374,439 – Ourinhos – 60 km/h

SP-088 , km 59,000 – Mogi das Cruzes – 40 km/h

SP-102 , km 72,050 – Mogi das Cruzes – 40 km/h

SP-148 , km 31,806 – São Bernardo do Campo – 40 km/h

SP-214 , km 55,548 – Embu-Guaçu – 50 km/h

SP-228 , km 29,000 – Itapecerica da Serra – 40 km/h

SP-312 , km 34,400 – Barueri – 60 km/h

SP-332 , km 29,550 – Caieiras – 40 km/h

SP-332 , km 30,708 – Caieiras – 60 km/h

SPA-032/280 , km 2,628 – Jandira – 40 km/h

SPA-052/031 , km 6,895 – Ribeirão Pires – 50 km/h

SPI-172/060 , km 0,800 – Jacareí – 60 km/h

SP-483 , km 10,846 – Taciba – 80 km/h

SP-501 , km 3,174 – Presidente Prudente – 80 km/h

SP-332, km 270,100 – Tambaú – 60 km/h

