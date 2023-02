Torneios de eSports ganham força com o futebol e prometem recordes no Brasil em 2023

Unsplash -

A nova temporada do futebol brasileiro ainda não começou, mas os jogadores profissionais de FIFA 23 estão atentos para a disputa por títulos que vão acontecer nas próximas semanas. Com cada vez mais força, e apoio de grandes clubes, os torneios de eSports focados em futebol estão se consolidando com mais mídia e prêmios maiores. Em 2023, a expectativa é por novos recordes de audiência, seja pelas transmissões ao vivo nas redes sociais, ou até mesmo com o público presente nos eventos em arenas e estádios.

Uma das disputas que vai se encerrar em fevereiro é a Conmebol eLibertadores, a versão de eSports da Copa Libertadores da América, que começou no final do ano passado, mas vai até o próximo mês. Essa é a terceira edição do torneio digital, e a estrutura só evoluiu.

A premiação, por exemplo, chegou aos R$ 500 mil, e a tendência é de subida para as próximas temporadas. Os jogadores brasileiros estão em disputa novamente, com o sonho de trazer o caneco para casa. Em 2022, o campeão foi o experiente Paulo Henrique "PHzin" Chaves, um dos melhores do mundo.

No entanto, a Libertadores virtual não será a única do calendário de eSports no mundo do futebol. O eBrasileirão é outro torneio confirmado para este ano, com várias equipes sonhando em derrubar o domínio do Flamengo. Aliás, a equipe campeã da Copa do Brasil de 2022 é uma referência quando o assunto são os eSports.

A disputa neste ano promete ser acirrada, ou seja, tem tudo para chamar a atenção dos fãs de jogos eletrônicos de futebol. Aliás, é com essa disputa que novos recordes devem acontecer, sobretudo nas transmissões via Twitch e YouTube.

A competição com o FIFA 23 tem conseguido crescer todos os anos, e um exemplo foi a disputa do FIFAe Nations Cup 2022, vencida pelo Brasil. Foram 670 mil horas assistidas, com um pico de quase 104 mil espectadores, e alguns analistas ainda acreditam que os números foram modestos. Ou seja, o futuro promete ser ainda maior para esses jogos.

Os eSports ainda são poucos explorados no país, mas com o futebol por trás é capaz das coisas se transformarem. A presença de grandes equipes, como o Flamengo e o Corinthians, ajudam nisso.

Jogos online em alta no Brasil

O futebol tem um potencial grande para atrair fãs até os eSports. No entanto, existe também a própria audiência dos jogos eletrônicos. Esse foi um dos mercados que mais cresceu no país, inclusive com a transmissão de torneios oficiais na Twitch. Alguns levantamentos apontam o Brasil como o terceiro maior mercado, ficando atrás apenas dos gigantes Estados Unidos e China. Ou seja, mesmo com menos investimento, estamos entre os maiores do mundo.

A Twitch e o YouTube também contribuem com isso, pois são responsáveis pelas transmissões dos torneios e de criadores de conteúdos do universo dos games. As duas plataformas estão quebrando vários recordes, e surgem como principais pontos de encontro online dos fãs. No ano passado, o streamer Alexandre “Gaules” Borba superou a marca dos 700 mil espectadores simultâneos em uma transmissão ao vivo.

O futuro do futebol digital

As disputas de eSports envolvendo o futebol nacional e o sul-americano só devem crescer em 2023. Os números de audiência mostram isso, mas também é possível notar um crescimento na quantidade de competições e também de atletas profissionais. Assim, quem é fã deste universo, pode ficar esperançoso e começar a torcer. Além de torcer para os grandes jogadores em campo, como o atacante Dudu do Palmeiras, eleito craque do Brasileirão tradicional, o torcedor também vai apoiar os atletas digitais da equipe do coração.

O Flamengo conquistou o eBrasileirão de 2022 e mostrou que sonha em passar o domínio dos gramados para os videogames. Uma possibilidade real, como foi visto na temporada passada. Tudo isso é positivo, pois o mercado só cresce.

Ainda não se sabe quantos torneios de eSports com futebol vão acontecer até o final do ano. Porém, as primeiras disputas, como a eLibertadores, mostram que os meses serão agitados. Isso é ótimo, pois as competições com jogos eletrônicos só querem mais tempo de mídia em todos os canais.

