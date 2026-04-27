Festa do Trabalhador na Fesc terá dois dias de shows com entrada gratuita

A Festa do Trabalhador será realizada nos dias 1º e 2 de maio, na FESC – Fundação Educacional São Carlos, com programação musical variada e praça de alimentação completa para o público.
Promovido com apoio da Prefeitura Municipal de São Carlos, o evento celebra o Dia do Trabalhador e contará com apresentações de tributos e grupos de diferentes estilos musicais.
Programação musical
Na sexta-feira (1º de maio), as atrações começam às 14h e seguem até 22h. O público poderá acompanhar o show de Wagner Seixas, com tributo ao cantor Raul Seixas. Também se apresentam o Grupo Mistura Sertaneja, com tributo à dupla Matogrosso & Mathias, além da participação especial do cantor Denis Lucas.
Já no sábado (2 de maio), as apresentações acontecem das 15h às 22h. O palco recebe a banda Conexão Amazônica, com tributo à banda Legião Urbana, além das apresentações da Banda Doce Veneno, Grupo Misturadin (pagode) e Samba Farofa Caio Mania.
Estrutura e local
Além dos shows, o evento contará com praça de alimentação completa, oferecendo diversas opções gastronômicas para o público durante os dois dias de festa.
A Festa do Trabalhador será realizada na FESC, localizada na Rua São Sebastião, 2.828, em São Carlos.
Serviço
Evento: Festa do Trabalhador
Datas: 1º e 2 de maio
Horários:
- 1º de maio (sexta-feira): das 14h às 22h
- 2 de maio (sábado): das 15h às 22h
Local: FESC – Fundação Educacional São Carlos
Entrada: gratuita