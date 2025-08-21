(16) 99963-6036
Radical Vest realiza promoção especial Jeans Week neste final de semana

21 Ago 2025 - 14h18Por Radical Vest Centro
A loja Radical Vest anuncia uma grande promoção neste final de semana com a realização do Jeans Week.

Só neste final de semana você garante:

  •  Calças jeans a partir de R$59,99
  •  Moletons a partir de R$99,99
  •  Jaquetas a partir de R$149,99
  •  Jaquetas Onbongo pela METADE DO PREÇO!

A promoção é válida por tempo limitado e representa uma oportunidade para renovar o guarda-roupa gastando menos.

RADICAL VEST CENTRO
Avenida São Carlos 1342 Centro
Telefone (16)  (16) 3307 6287
Celular   (19) 9.9839-8235
WhatsApp: clique aqui

