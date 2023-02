Inaugura na Praça XV a loja Castelo Encantado

É com esta apresentação que Elaine Fernandes abre as portas da loja feita especialmente para a primeira infância. "A localização foi fator de decisão para a abertura da loja física. A Praça XV está ligada à família e à confraternização, aos encontros, eventos e festivais, à decoração de Natal que encanta. Eu quis estar aqui, este ponto que tem tudo a ver com meu negócio, a Praça é querida e cheia de vida."

A loja traz grandes marcas que engrandecem o negócio com qualidade e reconhecimento de seu valor, mas também vai oferecer artigos artesanais, feitos à mão, como tradição na espera de um bebê. Segundo Elaine, "A ideia é ser um ponto de acesso a presentes focados que já tenham sido selecionados pela indicação de faixa etária, que sejam seguros em sua fabricação. Desta forma, os clientes poderão rapidamente escolher um presente que tenha o jeito das crianças e suas famílias, sem medo de errar."

No novo espaço os pais vão encontrar modinha e brinquedos, além de diversos itens para enxoval e puericultura, como os acessórios, produtos para higiene, para alimentação, artigos escolares.

A loja Castelo Encantado já atende em loja física e nas suas redes sociais Instagram e WhatsApp. Em breve lançará sua loja online e estará presente nos marketplaces. Siga e vá conhecer. A loja abre todos os dias, consulte os horários.

Serviço Endereço: Rua Aquidaban 1390, em frente a Praça da XV Horário de funcionamento: De segunda a quinta das 9h às 18h | Sexta-feira das 8h às 20h | Sábado das 9h às 15h | Domingo das 17h às 20h Whatsapp: (16) 99623-3036 Instagram: casteloencantado.sca

"A loja Castelo Encantado é parte de um sonho que vinha sendo construído ao longo do último ano. O mundo da maternidade, que mudou minha vida, permaneceu como um doce desejo de continuar neste encantamento do enxoval, da compra de roupinhas e brinquedos, de receber e presentear os bebês tão especiais em nossa vida, em nossa família e para nossos amigos. Todo mimo voltado aos bebês carrega uma pureza, uma leveza genuína. Remetem à nossa alegria de comemorar a vida."