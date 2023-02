Carnaval chegando? Confira as dicas para curtir a folia com saúde

Pele exige cuidados durante o período de Carnaval -

Carnaval é tempo de alegria e diversão! Mas, alguns cuidados são fundamentais para poder curtir a folia com tranquilidade e saúde. O dermatologista do Hapvida NotreDame Intermédica, Diogo Pazzini, orienta sobre como aproveitar a festa sem preocupações.

“Para quem gosta de brilhos, spray, pintura, maquiagem e glitter, é fundamental produtos seguros e de marcas conhecidas”, afirma Pazzini. “E é importante frisar que em caso de reação alérgica, dermatite de contato ou irritação, é preciso retirar imediatamente o produto e lavar a região com água. Se caso não melhorar, o ideal é procurar um dermatologista”, completa.

Segundo o médico, a escolha da roupa é outro ponto de atenção para a curtição. “Em relação às fantasias, dê preferência às roupas mais leves e confortáveis e evite os tecidos sintéticos. Outra dica é ter cuidado com os pés. Utilizar calçados confortáveis, fechados como o tênis, para evitar cortes, ferimentos e bolhas”, indica.



Hidratação e prevenção

E para quem vai passar a folia ao ar livre, seja na praia, campo ou blocos de rua, Pazzini reforça a importância do uso de protetor solar. “O fator de proteção deve ser de no mínimo 30 e deve ser reaplicado a cada duas horas. Isso porque, com o suor, sol e água perde-se o protetor solar aplicado e, consequentemente, a sua proteção”, explica.

Além disso, o dermatologista destaca o cuidado com a hidratação. “O carnaval acontece em uma época de altas temperaturas, então é muito comum ocorrer a desidratação. Por isso, é fundamental lembrar de beber bastante água e água de coco”, diz.

O médico lembra ainda sobre a responsabilidade dos foliões em relação às doenças sexualmente transmissíveis, como as hepatites, sífilis e HIV. “Elas precisam ser prevenidas por meio do uso do preservativo”, conclui.

