Trabalhar pelo WhatsApp tem se tornado a realidade de muita gente. Afinal, o comportamento do consumidor mudou bastante após a pandemia e as operações comerciais e financeiras pelos meios digitais cresceram de maneira assombrosa.

Com isso, profissões e modalidades de negócio surgiram ou se adaptaram a essa nova tendência, tornando fundamental saber como trabalhar bem através de mecanismos digitais.

Pensando nisso, hoje trouxemos muitas informações e 6 dicas para você que quer ou precisa aprender a operar profissionalmente pelo WhatsApp.

Sendo assim, não deixe de ler até o final para não perder nada importante.

Por que usar o WhatsApp para trabalhar?

Como já dissemos, os consumidores passaram a usar muito mais os recursos digitais para realizar compras e contratações.

Isso porque, depois de se verem obrigadas a comprar pela internet durante a pandemia, as pessoas se acostumaram com a comodidade e passaram a confiar mais nesse tipo de operação comercial.

E como o WhatsApp é uma das principais plataformas de comunicação usadas no Brasil, utilizá-la para fins profissionais é praticamente inevitável.

Só para você ter uma ideia, 165 milhões de brasileiros usam o WhatsApp atualmente, e 99% dos celulares registrados têm esse app baixado.

Sendo assim, usar o “zap” para vender, se relacionar com clientes, tirar dúvidas, etc, é um meio de alcançar uma grande rede de oportunidades de negócio.

6 Dicas de como trabalhar pelo WhatsApp

Trabalhar pelo WhatsApp traz uma série de vantagens para qualquer profissional, como:

Proximidade com o público;

Agilidade nas conversas;

Dados mensuráveis de desempenho;

Possibilidade de usar o celular e/ou o computador;

Possibilidade de enviar fotos, vídeos, documentos, links, músicas, áudios, etc;

É possível manter várias conversas, e trabalhar em uma proposta com um cliente enquanto aguarda a resposta de outro, por exemplo.

Esses são apenas alguns exemplos de vantagens que você obtém ao trabalhar pelo WhatsApp, mas existem muitas outras.

No entanto, para usufruir de todos esses benefícios e obter bons resultados, é preciso tomar medidas e aplicar técnicas para tornar esse app eficiente em seus negócios.

Para te ajudar com isso, trouxemos 6 dicas de como trabalhar pelo WhatsApp para você. Acompanhe e confira.

1. Use o WhatsApp business:

Para trabalhar usando o WhatsApp, é importante que você utilize uma conta comercial, ou seja, o WhatsApp Business.

Isso devido a duas razões principais: primeiro, porque usar uma conta pessoal para contatar possíveis clientes pode passar um certo ar de anti profissionalismo. E segundo porque o WhatsApp Business oferece recursos extras que o WhatsApp “normal” não tem.

Portanto, prefira separar as coisas, e usar uma conta profissional para trabalhar e outra pessoal para uso geral.

2. Não deixe o cliente sem resposta:

Outra dica de como trabalhar pelo WhatsApp é sempre procurar responder o mais rápido possível a qualquer mensagem que seu cliente ou lead mandar.

Mesmo que você não possa atendê-lo no momento, responda que retornará em breve o contato, ou informe o horário de atendimento no qual trabalha.

Aliás, no WhatsApp Business, você pode configurar um recado automático que é enviado sempre que alguém manda mensagem fora do horário. Assim, você não deixa o cliente sem resposta e passa a ideia de que está sempre presente.

3. Utilize chatbots:

Por falar em mensagem automática, uma coisa que você pode fazer para trabalhar pelo WhatsApp é implantar um chatbot. Esse mecanismo utiliza inteligência artificial e é capaz de manter um diálogo com o cliente sem que haja um atendente humano operando.

E apesar de parecer complicado e dispendioso, na verdade esse recurso é relativamente simples e barato de ser instalado.

Com o chatbot, você agrega o diferencial de oferecer atendimento 24 horas sem ter que trabalhar fora do horário ou contratar um colaborador para fazer isso.

4. Não sature seu cliente de mensagens:

Apesar da facilidade que o WhatsApp proporciona em se aproximar do cliente, procure não exagerar no envio de mensagens.

Caso contrário, você pode incomodá-lo com o excesso de notificações e com o acúmulo de arquivos na memória do aparelho, e isso pode atrapalhar a venda ao invés de ajudar.

5. Cuidado com a linguagem:

Existe uma linha tênue entre ser amigável e ser infantil quando mandamos mensagens. E no ramo dos negócios isso merece ainda mais atenção, pois a linguagem imprópria pode prejudicar a sua imagem profissional.

Portanto, prefira não usar gírias, tenha cuidado com emojis, dependendo do seu ramo de atuação, e jamais use palavrões.

Em contrapartida, procure não ser solene e sisudo demais, pois isso também pode passar uma imagem errada. Lembre-se: equilíbrio é tudo!

6. Use ferramentas de apoio:

Você deve zelar pelos dados dos seus clientes com todo o cuidado, tanto para evitar expô-los quanto para evitar perdê-los. As conversas do WhatsApp são criptografadas, então, é difícil haver vazamentos de informações.

No entanto, você ainda deve tomar precauções e não deixar qualquer um ter acesso à sua lista de contatos, por exemplo.

Ademais, você deve usar ferramentas para garantir que os contatos e conversas não se percam caso seu aparelho dê pane, seja roubado ou perdido.

Para isso, você precisa contar com recursos de apoio que sejam úteis para te prestar “socorro” quando for necessário. É o caso do Dr.Fone, um programa que todo mundo que usa o celular precisa ter, ainda mais se trabalha pelo WhatsApp.

Conheça o Dr.Fone

O Dr.Fone é um software completo de apoio a usuários de celulares Android e iOS. Ele é uma caixa de ferramentas que oferece funcionalidades essenciais, como fazer backup do WhatsApp, desbloquear aparelhos, recuperar arquivos perdidos, etc.

Ele é fácil de ser manuseado, não ocupa muito espaço na memória dos dispositivos e possui uma interface fluida e amigável.

Então, caso você precise recuperar informações, corrigir falhas no sistema operacional do aparelho, ou fazer transferência do WhatsApp web para business, por exemplo, pode contar com o Dr.Fone.

E para exemplificar como é simples utilizar o Dr.Fone para trabalhar pelo WhatsApp, vamos te mostrar como usá-lo para fazer backup e restaurar dados do app. Acompanhe e confira.

Como usar o Dr.Fone para fazer backup e restaurar dados do WhatsApp

Imagine ter uma carteira de clientes bem substancial, várias propostas enviadas aguardando resposta, projetos em andamento e, de repente, seu celular “dá pau”. Essa situação chega a ser desesperadora, não é mesmo?

Como você sabe, o WhatsApp oferece o serviço de backup e, caso você tenha que trocar de aparelho, pode recuperar os dados do dispositivo se continuar com o mesmo número.

Porém, o backup do WhatsApp só é feito a intervalos de tempo pré determinados, e se você se esquecer de ativar essa função, não poderá restaurar os dados.

Para resolver esse dilema e evitar prejuízos, é só usar o Dr.Fone, que pode ser usado para fazer backup WhatsApp iPhone e Android. E para tornar tudo ainda mais simples, fizemos um passo a passo para você seguir.

Passo 1: Instalação

Primeiramente, instale o Wondershare Dr.Fone em seu PC. Faça login com o Google ou com sua conta Wondershare.

Passo 2: Conexão

Após estar com a interface do Dr.Fone aberta, conecte o aparelho ao PC por meio de um cabo USB. Depois, selecione “Recuperação de dados” e, então, “Recupere do WhatsApp”.

Passo 3: Escolha os dados

Você pode recuperar todos os dados do WhatsApp para backup ou selecionar somente o que deseja obter de volta. Assim, após escolher, basta clicar em “Próximo” e esperar que a restauração seja concluída.

Passo 4: Download do WhatsApp especial

Depois de tudo estar recuperado, você precisa clicar em “Download” para baixar a versão especial do WhatsApp através da qual você terá acesso às conversas, mídias e demais arquivos.

Você ainda pode escolher manter uma cópia desses arquivos em uma pasta do computador. Para isso, basta clicar em “Restaurar ao Computador”.

Pronto, problema resolvido e você não perderá nenhuma oportunidade de negócio apenas por ter perdido dados do WhatsApp.

Por que escolher o Dr.Fone

Como já dissemos, o Dr.Fone é uma caixa de ferramentas completa para você que usa o WhatsApp para trabalhar ou mesmo para quem não quer arriscar perder arquivos contidos em seu celular.

Ele permite que você faça transferências de celular Android para IOS e vice-versa, transfira dados do WhatsApp web para business e muito mais.

Sem contar que qualquer pessoa consegue fazer isso, pois ele é muito fácil de ser usado.

Por isso, se você quer suporte de qualidade para poder trabalhar pelo WhatsApp, não perder negócios e nunca deixar seus clientes na mão, precisa usar o Dr.Fone.

Conclusão

Nesse “novo normal” em que estamos vivendo, é preciso se adaptar e buscar meios de subsistir com o máximo de tranquilidade e sucesso possível. Então, quem quiser manter uma carreira e ganhar dinheiro precisa se atualizar e acompanhar a evolução do mercado.

E trabalhar pelo WhatsApp é uma dessas adaptações. Sendo assim, usar ferramentas de apoio como o Dr.Fone é imprescindível se você quiser garantir a satisfação do cliente ao mesmo tempo em que busca boas oportunidades de negócio.

Portanto, não perca mais tempo: comece hoje mesmo a usar essas dicas de como trabalhar pelo WhatsApp e conte com o Dr.Fone para otimizar seu desempenho!

