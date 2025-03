Vereador Paulo Vieira propõe lei que prioriza a realização de exame de mamografia em mulheres com histórico de câncer de mama

Vereador Paulo Vieira - Crédito: SCA

O vereador Paulo Vieira (Progressistas) protocolou na Câmara Municipal de São Carlos projeto de lei que assegura a prioridade de realização de exame de mamografia em mulheres com idade a partir de 30 anos, com histórico familiar de câncer de mama ou nódulos em toda a rede de saúde pública do município de São Carlos.

O texto do PL apresentado destaca que a prioridade poderá ser assegurada mediante agendamento rápido e eficiente, respeitando-se os prazos estabelecidos pelas autoridades de saúde competentes.

Conforme o artigo 2º do Projeto de Lei apresentado pelo vereador, a prioridade dos exames deve incluir as mulheres que necessitam de avaliações periódicas na mama, as que realizam tratamento oncológico mamário e as que necessitam de urgência no exame, conforme determinação médica.

Além disso, o PL enfatiza que as mulheres que necessitam de avaliações periódicas na mama, mesmo sem o diagnóstico oncológico, devem apresentar prescrição médica ou comprovar que realizam o exame de mamografia sazonalmente, com documentos, exames e laudos.

“O câncer é uma das principais causas de mortalidade no mundo e seu impacto na sociedade é de grande proporção, tanto no que diz respeito à saúde pública quanto nos aspectos emocionais e sociais das famílias afetadas. O diagnóstico precoce e o tratamento rápido tornam-se essenciais para aumentar as chances de cura e qualidade de vida dos pacientes”, declarou o vereador Paulo Vieira.

O PL foi protocolado e segue para ser analisado nas Comissões da Câmara Municipal.



