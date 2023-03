Vereador Bruno Zancheta relata preocupação com precariedade de ambulâncias do SAMU

SIGA O SCA NO

O Vereador Bruno Zancheta relatou em sua fala na última sessão no legislativo a preocupação com o real estado das viaturas/ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de nossa cidade.

Ele relatou que a cidade está trabalhando com apenas uma viatura: “Hoje temos apenas uma viatura em plenas condições para atender nossa cidade, algo que nos deixa extremamente preocupado. Necessitamos que medidas emergenciais sejam tomadas, o mais rápido possível, com o conserto dos veículos em manutenção e a aquisição de novas ambulâncias para atender a demanda necessária. Inclusive nosso mandato conquistou uma ambulância por intermédio do ex-deputado Júlio César e o atual deputado federal Luiz Carlos Motta”.

“Nosso papel como parlamentar é esse, se colocar no lugar das pessoas e buscarmos soluções. Não podemos deixar que o pior aconteça e vidas possam ser ceifadas por estarmos operando com apenas uma veículo”, finalizou o parlamentar.

Leia Também