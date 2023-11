Prioridade de matrícula para mães solo: Lei do Vereador Bruno Zancheta está em vigor

Crédito: Divulgação

O prefeito Airton Garcia sancionou a lei 21685/2023 de autoria do vereador Bruno Zancheta que dispõe sobre a prioridade na matrícula escolar nas unidades mais próximas de suas residências para as mães solo.

Bruno Zancheta destacou, “ser mãe solo é um grande desafio para as mulheres. Elas assumem de forma integral todas as responsabilidades pela criação e zelo de seus filhos, tanto financeiramente quanto afetivamente. Nosso intuito com essa lei é amparar essas famílias e assim ofertar uma escola próxima a suas residências, tendo uma qualidade melhor de ensino e também a facilidade para as mães acompanharem de perto a educação de seus filhos”.

“Gostaria de agradecer ao prefeito Airton Garcia pela sensibilidade e por entender a importância dessa lei, colocando em vigor, através da sanção. Faço também um agradecimento especial ao secretário Municipal de Educação, o vereador licenciado, Roselei Françoso, por sempre dialogar pela melhoria da educação”, finalizou o parlamentar.

