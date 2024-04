Vereador Bira conquista melhorias para a zona leste de São Carlos

Crédito: Divulgação

O vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, na manhã desta quarta-feira, 24, acompanhou a realização dos serviços de podas das árvores do canteiro central na entrada do Bairro Jardim Tangará / Maria Stella Fagá e Jardim Munique.

Trata-se de um pedido do vereador para a Prefeitura para a revitalização daquele local, pois muitos munícipes lhe procurou e solicitou alguma mudança naquele local.

“Vários munícipes entraram em contato tanto por telefone quanto pelo meu gabinete, solicitando uma mudança no visual daquele local, pois além das árvores estarem grandes o local também é pouco iluminado, e foi isso que fiz, uma solicitação para a Prefeitura e fui atendido”, disse Bira.

O vereador Bira também solicitou a iluminação do local que aliás, já recebeu até cabeamento subterrâneo. “Há uns dez dias atrás, foi realizado a perfuração do solo e o passamento dos cabos elétricos em toda extensão do canteiro, sendo que agora a próxima etapa é a instalação dos postes com a iluminação”, contou Bira

“Isso é um ganho para a população da zona leste que terá uma entrada de bairro bonita, arborizada e iluminada e com isso, mais segurança para todos, principalmente os comerciantes do local, que passarão ter mais visibilidade”, finalizou Bira que aproveitou e agradeceu a todos os envolvidos: “Aproveito para agradecer o Prefeito Airton Garcia e o Vice Edson Ferraz, o Secretário de Governo Nettto Donato, todos da Secretaria de Serviços Público que fizeram um excelente trabalho e também o Secretário de Trânsito Cesinha Maragno, que disponibilizou os agentes de trânsito para organizar e isolar o local”.

Leia Também