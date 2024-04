Elton Carvalho conquista R$ 500 mil junto ao deputado Marcos Pereira para a saúde de São Carlos

Elton Carvalho -

O vereador Elton Carvalho (Republicanos) pediu auxílio ao deputado federal Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, solicitando o envio de recursos para a saúde pública do município, devido às várias necessidades existentes.

O deputado concordou com o pedido e destinou meio milhão de reais para serem usados na saúde pública, especialmente em tratamentos de média e alta complexidade.

Elton enfatiza a importância da parceria com o deputado, destacando que, com esses recursos, o deputado já contribuiu com mais de R$ 2 milhões para mutirões de saúde, incluindo cirurgias de catarata, hérnia e vesícula, além de mais de R$ 500 mil para colonoscopias. Agora, a equipe do seu gabinete trabalha na aplicação de mais 500 mil para a saúde.



O deputado Marcos Pereira se colocou à disposição do município, e afirmou que Brasília está aberta para receber as demandas locais e ajudar da melhor maneira possível.

