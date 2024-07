Na ARTESP, Marquinho Amaral e Cesinha Maragno buscam autorização para implantação de acessos na WL e SP-215

Marquinho Amaral, Cesinha Maragno, Sebastião Batista e Paulo Luciano na ARTESP: Reivindicação de obras em São Carlos - Crédito: Divulgação

O presidente da Câmara Municipal, vereador Marquinho Amaral, participou no início da manhã desta segunda-feira (15) de uma reunião em São Paulo com o diretor de operações da ARTESP (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), Santi Ferri, na qual foi apresentado o projeto executivo para implantação de dispositivo de acesso na rodovia Washington Luís (SP 310) no bairro Recreio Campestre, condomínio de chácaras onde residem dezenas de famílias.

A reunião contou com as presenças do secretário municipal de Transporte e Trânsito, Cesinha Maragno, e do adjunto Sebastião Carlos Batista, do diretor de Trânsito Paulo Luciano. Pela ARTESP, também participou o diretor superintendente de sinalização e operação, Rodrigo Kenji Hirata.

Durante a reunião, Marquinho e os representantes do Executivo municipal formalizaram reivindicação para que a ARTESP autorize também a implantação de um dispositivo de acesso na rodovia SP 215 (Rodovia Dr. Paulo Lauro), na altura do Parque Itaipu e empresa Siltomac.

O presidente da Câmara destacou que a construção do dispositivo de acesso ao Recreio Campestre é medida urgente, pois a inexistência do dispositivo de acesso obriga os moradores a percorrer 22 km adicionais, dificuldade que será solucionada com a autorização pela ARTESP para que a Prefeitura de São Carlos execute a obra em trecho nas proximidades do bairro. O acesso beneficiará não só moradores do bairro Recreio Campestre como também de suas imediações.

Outra reivindicação de São Carlos encaminhada à ARTESP também beneficiará grande número de pessoas, segundo destacou Marquinho Amaral: a instalação de dispositivo de acesso na rodovia Dr. Paulo Lauro (SP 215) nas proximidades do Parque Itaipu – que concentra pelo menos 900 chácaras – e a empresa Siltomac, que gera centenas de empregos, além de sítios localizados na região. Em breve deverá também ser apresentado à ARTESP o respectivo projeto executivo dessa obra.

Marquinho Amaral informou que a implantação desses dispositivos foi tema de recente conversa que teve com o governador Tarcísio de Freitas e o secretário estadual de governo e relações institucionais, Gilberto Kassab. Em breve será agendada audiência conjunta da qual participarão as autoridades de São Carlos e deputados estaduais com o governador e o secretário estadual de Transporte.

Marquinho Amaral afirmou que além do encurtamento da distância para o acesso de moradores aos locais nas rodovias SP-310 e SP 215, no município de São Carlos, a autorização para a execução das obras “é de extrema importância para a segurança viária e o desenvolvimento da região”.

“Ambos os trechos apontados são essenciais para o tráfego de veículos, ligando São Carlos a outras cidades, sendo vitais para o escoamento de produtos e o deslocamento de pessoas”, acrescentou.

