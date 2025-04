Júlio Cesar retorna ao comando do PL em São Carlos

Julio Cesar e o ex-presidente Bolsonaro - Crédito: divulgação

O vereador Júlio Cesar foi reconduzido à presidência do Partido Liberal (PL) em São Carlos. A decisão, tomada por unanimidade, contou com o apoio explícito da presidência estadual e nacional do partido, que enalteceu Júlio Cesar como uma das principais lideranças políticas dos quadros do Partido Liberal, destacando a sua experiência, capacidade técnica e compromisso com o desenvolvimento de São Carlos e região.

Em seu comentário, Júlio Cesar agradeceu o apoio recebido e reafirmou seu compromisso com o PL e com a população de São Carlos. “Esta recondução é um ato de confiança que me enche de orgulho e responsabilidade. Vamos continuar trabalhando para fortalecer o partido, ampliar nossa representatividade e, acima de tudo, servir à população com dedicação e competência”, afirmou.

Para os próximos meses, Júlio Cesar adiantou que o partido deve intensificar suas ações de base, com visitas aos bairros, reuniões com lideranças comunitárias e a realização de eventos para discutir propostas e ouvir as demandas da população. “Vamos continuar trabalhando para representar São Carlos e fortalecer o PL na região”, finalizou.

Leia Também