Netto Donato é eleito vice-presidente de Inovação da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos

Nesta segunda-feira, 7, o prefeito de São Carlos Netto Donato esteve em Brasília, onde participou da 87ª Reunião Geral da Frente Nacional de Prefeitas e Prefeitos (FNP). Este encontro marcou a eleição do novo presidente da Frente, Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, para o biênio abril/2025 - abril/2027. Na ocasião, Netto Donato foi eleito vice-presidente de Inovação da FNP.

Na FNP, há comissões permanentes e grupos temáticos que acompanham pautas específicas e promovem a articulação entre os municípios. Como vice-presidente de Inovação, caberá ao prefeito Netto Donato participar da definição de estratégias e representar a comissão em eventos e reuniões, contribuindo para o fortalecimento das políticas públicas relacionadas ao tema Inovação.

O evento reuniu gestores de todas as regiões do país para debater os principais desafios enfrentados pelos municípios brasileiros, com destaque para temas como a reforma tributária, segurança pública, financiamento da saúde e riscos fiscais.

O encontro foi marcado pela troca de experiências, articulação política e fortalecimento da pauta municipalista, reafirmando a importância do protagonismo das cidades na construção de soluções para o desenvolvimento sustentável, justo e eficiente das políticas públicas.

Entre os que marcaram presença estavam os prefeitos João Campos (Recife-PE), Topázio Neto (Florianópolis-SC), Bruno Reis (Salvador/BA), Rodrigo Manga (Sorocaba/SP), Eduardo Pimentel (Curitiba/PR), Adriane Lopes (Campo Grande/MS), Sebastião Melo (Porto Alegre/RS), Dário Saadi (Campinas/SP), Sheila Lemos (Vitória da Conquista/BA) e Paulo Sérgio (Uberlândia/MG), entre outros.

“A partir de hoje, São Carlos voltou a se sentar na mesa principal que debate as principais questões municipalistas. A Frente é composta pelos 415 maiores municípios brasileiros, e São Carlos está ocupando o seu lugar. Nosso objetivo é também assumir o protagonismo em temas como inovação e cidades inteligentes. Participar da FNP é garantir que a voz de um município do interior seja ouvida e respeitada nas decisões nacionais. É uma oportunidade de defender os interesses de São Carlos com mais força, construir soluções conjuntas e trazer experiências de sucesso para aplicar na nossa cidade”, declarou o prefeito Netto Donato.

