Sessão solene da Câmara entregou título de cidadão honorário ao Padre Robson Caramano

A Câmara Municipal de São Carlos realizou nesta quarta-feira (3), na Sala das Sessões do Edifício Euclides da Cunha, uma sessão solene para entrega do título de cidadão honorário ao Padre Robson Caramano. O decreto legislativo que concedeu o título em reconhecimento à inestimável contribuição às causas religiosas e sociais para o benefício da cidade de São Carlos foi de autoria de Thiago de Jesus, suplente de vereador.

O vereador André Rebello foi o presidente da solenidade que contou com Thiago de Jesus como orador oficial. Também participaram José de Anchieta Rodrigues, Renato de Barros Soares, presidente da OAB São Carlos, Paula Raissa Knoff, secretária de Educação, representando o prefeito Airton Garcia e o vereador Bruno Zancheta.

Padre Robson Luiz Caramano de Camargo nasceu na cidade de Jaú em 27 de fevereiro de 1989. Ele é filho de Pedro de Camargo (in memoriam) e Dona Luzia da Conceição Caramano. Realizou os primeiros estudos na Escola Municipal de Ensino Infantil Dr. Pádua Salles; concluindo o Ensino Fundamental em 2006 na Escola Estadual Major Prado, ambas na cidade de Jaú. Aos 14 anos, ingressou no Centro de Treinamento SENAI “Edward Sávio”, no Curso Técnico em Industrialização de Calçados, oportunidade de estudo que lhe abriria as portas para o primeiro trabalho, atuando na indústria entre 2004 e 2006.

Em 4 de fevereiro de 2007, Padre Robson ingressou no Seminário Propedêutico da Diocese de São Carlos, iniciando sua formação para o sacerdócio.

O sacerdote concluiu seus estudos de Filosofia no Seminário Maior João Paulo II no ano de 2010, e foi ordenado Diácono no dia 6 de dezembro de 2013 com o lema “Em tudo amar e servir”. Em 10 de dezembro, ele recebeu o Segundo Grau da Ordem Sacerdotal escolhendo como lema para sua vida como Padre o texto Bíblico de João capítulo 17, versículo 21: “Para que todos sejam um”.

Também foi responsável por fundar o “Instituto Coragem”, que se tornou referência em São Carlos em atendimento em saúde mental e física. O Instituto foi inaugurado no dia 12 de outubro de 2022, com o objetivo de oferecer uma clínica multidisciplinar para à população de baixa renda, com foco nas áreas de psicologia, fisioterapia, atividade física e TEA.

