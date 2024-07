Rodson comemora: Programa “Preço Social” calcula 880 apartamentos para São Carlos

Crédito: Divulgação

O vereador Rodson Magno participou nesta quarta-feira, 3, no Palácio dos Bandeirantes, em São Paulo, juntamente com a Presidente da Prohab, Renata D. Simão, a Chefe de Gabinete da Prohab, Giselle Suehara, a Diretora de Projetos da Prohab, Giovana Gobatto Balanco, o Secretário de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Wilson Marques e o Diretor da Cidade Legal de São Carlos, Agnaldo José Spaziani Junior, da Cerimônia de Assinatura do Termo de Adesão ao Plano Estadual de Habitação, no qual São Carlos foi contemplado com 880 apartamentos, sendo assinado um convênio do Programa Casa Paulista, modalidade “Preço Social”.

Esta parceria possibilitará que famílias de baixa renda adquiram sua moradia a preços abaixo do mercado e de forma mais acessível. Os empreendimentos viabilizados farão parte das suas unidades disponibilizadas a preço social, além de contar com subsídios adicionais para todas as unidades.

Segundo Rodson, a busca de novas moradias para o cidadão são-carlense sempre pontuou seu mandato. “Esta é uma luta minha como vereador. Habitação é prioridade, pois muitas pessoas sonham em ter sua casa própria. Quero agradecer o Governador do Estado, Tarcísio de Freitas e o Secretário de Habitação, Marcelo Branco, pela parceria com o nosso município”, completa Rodson.

