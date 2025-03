Comandante dos Bombeiros visita CÃ¢mara e discute seguranÃ§a pÃºblica com LucÃ£o Fernandes

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Divulgação

Na manhã desta quinta-feira, 27, o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão Fernandes, recebeu a visita do Capitão Gustavo Domingos Soares da Silva, comandante do 4° Subgrupamento de Bombeiros da cidade. O encontro teve como foco a troca de informações e o fortalecimento da cooperação entre o Legislativo e a corporação.

Durante a reunião, o Capitão Gustavo destacou a atuação dos Bombeiros Militares em São Carlos, ressaltando o comprometimento da equipe em garantir a segurança da população por meio do combate a incêndios, resgates e atendimento a emergências. Ele também enfatizou a importância do apoio institucional para ampliar a eficiência dos serviços prestados.

Lucão Fernandes reconheceu a relevância do trabalho desempenhado pelos Bombeiros e reforçou o compromisso da Câmara em colaborar com iniciativas que fortaleçam a segurança e o bem-estar dos cidadãos. "É essencial mantermos esse diálogo e buscarmos formas de apoiar aqueles que atuam diariamente na proteção da nossa comunidade", afirmou o parlamentar. “Eu trabalhei como servidor na Defesa Civil, sempre essa proximidade com os Bombeiros e todos os vereadores da Casa jamais deixarão de auxiliar essa instituição tão importante para São Carlos”, emendou

A visita reafirmou a parceria entre a Câmara Municipal e os órgãos de segurança pública, demonstrando o interesse mútuo em aprimorar as condições de trabalho dos profissionais da área e garantir uma cidade mais segura para todos.

Leia Também