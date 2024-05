Paraná Filho e Raquel Auxiliadora batem boca durante sessão

O vereador Paraná Filho (PP) e Raquel Auxiliadora (PT) protagonizaram um bate-boca na sessão desta terça-feira (30). Paraná Filho criticou o PT e a administração do ex-prefeito Newton Lima e afirmou que Raquel é a Dilma Rousseff de São Carlos. A vereadora do PT, por sua vez, defendeu o PT e declarou que os vereadores da base do governo estão com medo após a pesquisa apontar Newton Lima com 36,57% das intenções de voto. A sessão ficou agitada e precisou ser suspensa com intervenção da Guarda Municipal.

A debate entre os parlamentares teve origem na sessão ordinária do dia 23 de maio quando a vereadora Raquel acusou Paraná de mentir, quando apontou a ex-vereadora do PT Silvana Donatti como autora de uma lei sobre plantio de árvores, a qual o vereador disse ser de autoria do seu pai, o ex-vereador Idelso Marques de Souza Paraná, no ano de 1998.

Ao subir na tribuna na sessão desta terça-feira o vereador Paraná Filho disparou contra Raquel: “Sem ser machista, gostaria que a senhora fosse homem hoje, eu iria descer daqui e não sei o que eu iria fazer exatamente com esse papel aqui”, disse, exibindo para todos os presentes uma cópia da lei de autoria de seu pai.

Na sequência, Paraná Filho afirmou que vereadora Raquel e o partido do PT vivem de mentira e mau-caratismo. Paraná ainda fez críticas ao ex-prefeito Newton Lima e disse que o ex-prefeito petista teria sumido, deixando a Prefeitura endividada. Em seguida declarou que a vereadora Raquel apoia condenados pela justiça e que ela era a Dilma [Rousseff] de São Carlos.

Por seu turno, Raquel Auxiliadora caracterizou o discurso de Paraná como um ato de violência política de gênero e que ela “não precisava virar homem porque era muito mulher para responder qualquer questão”.

A seguir, fez propaganda das administrações petista na cidade, informando que o governo do PT respeitou as duas leis municipais sobre plantio de árvores, plantando quase um milhão de árvores, sendo 500 mil plantios em 8 anos da administração do ex-prefeito Newton Lima.

No final do discurso, a vereadora petista subiu o tom e afirmou que o vereador Paraná não estava preocupado com as aplicações da lei e, sim, encher o plenário da Câmara com cargos de confiança.

Por fim, classificou como desespero o discurso do vereador Paraná e a rejeição dos 20 requerimentos protocolados pelos vereadores de oposição, alegando que os vereadores da base do governo de Airton Garcia estão desesperados, observando o castelo desmoronar, sobretudo depois da divulgação da pesquisa de intenção de voto que registrou Newton Lima com 36,57% das intenções de voto.

A sessão teve que ser suspensa durante a discussão dos dois vereadores pelo presidente da Câmara Marquinho Amaral e a Guarda Municipal teve que intervir, visto que munícipes que assistiam a sessão começaram a se manifestar e invadir o plenário, inviabilizando com que a vereadora petista conseguisse terminar o discurso na Tribuna Livre. “Aqui é a Casa da democracia, e não da anarquia. Quem se manifestar a partir de agora vou mandar a Guarda Municipal retirar do plenário”, declarou o Marquinho Amaral.

