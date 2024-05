Neste domingo terá interdição total na Rodovia Anhanguera, em Porto Ferreira, para reconstrução de passarela

A Arteris Intervias informa interdição na Rodovia Anhanguera (SP-330), na manhã deste domingo (5), em Porto Ferreira, para reconstrução da passarela que foi danificada após ser atingida pela caçamba de um caminhão basculante, em março deste ano. Os serviços começam às 7h, no km 226,5, e acontecem em três etapas distintas, com alterações no tráfego e também bloqueio temporário nos dois sentidos da estrada para a segurança dos usuários e das equipes que trabalham no local.

Na primeira fase, haverá interdição parcial no sentido norte (capital/interior) do trecho para posicionamento do maquinário e demais equipamentos que serão utilizados no trabalho. O tráfego fluirá apenas pela faixa 1 (esquerda) e os motoristas devem redobrar a atenção ao se aproximarem da área em obras e reduzir a velocidade.

A etapa seguinte, prevista para começar por volta das 10h, envolverá o içamento da nova viga da passarela, o que ocasionará interdição total temporária da rodovia tanto no sentido norte quanto no sentido sul (interior/capital). A previsão é que o serviço seja concluído em cerca de 30 minutos, ou seja, até as 10h30.

Durante este período de interdição total, os motoristas que trafegam pela Anhanguera, no sentido norte, serão orientados a utilizar os acessos localizados no km 225 e 225,6 e seguir pela Avenida João Martins da Silveira Sobrinho (Marginal), conforme as orientações das equipes municipais de trânsito. Eles poderão voltar à Anhanguera pelo acesso localizado no km 227, próximo à empresa Verallia Brasil. Já quem vem pelo sentido sul da SP-330, durante o bloqueio, poderá fazer o desvio para a Rodovia Vicente Botta (SP-215), no km 227, sentido oeste (Descalvado), e utilizar o acesso no km 100. De lá, os motoristas seguem pelas ruas Comendador Clarindo Moretto e Izina Perondi Fratini, passando atrás da empresa Vidroporto, e acessam novamente a Anhanguera no km 226.

A terceira e última etapa envolve a desmobilização do maquinário responsável pelo serviço. Durante esta fase, a pista sul da Anhanguera será totalmente liberada e o bloqueio parcial seguirá apenas na faixa 2 da pista norte (como aconteceu na etapa 1 dos trabalhos). A previsão é que os trabalhos sejam finalizados até as 12h30, com liberação total da rodovia.

Por conta do serviço, o acesso da Avenida João Martins da Silveira Sobrinho à SP-330, na saída do pórtico da cidade, estará interditado durante toda a manhã deste domingo. A alternativa, para quem está em Porto Ferreira e precisa acessar a Anhanguera, sentido norte, é seguir pela Avenida João Martins da Silveira Sobrinho e utilizar o acesso no km 225,6. Durante a segunda fase dos serviços de reconstrução da passarela, no entanto, esse acesso para a rodovia também estará interditado.

Os usuários devem ficar atentos à sinalização e às mensagens exibidas nos painéis eletrônicos da rodovia, respeitando as orientações para uma viagem segura. Informações sobre o tráfego em todo o trecho administrado pela Arteris Intervias, em tempo real, estão disponíveis pelo X/Twitter @Arteris_IV ou pelo 0800 707 1414 – serviço que funciona 24h por dia.

Rota alternativa: Rodovia Anhanguera - sentido norte (capital/interior)