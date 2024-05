Vereadores da base do governo derrubam 20 requerimentos da oposição

Crédito: SCA

Os vereadores da base do governo do prefeito Airton Garcia rejeitaram na sessão desta terça-feira (30), por 14 votos a 4, 20 requerimentos elaborados por parlamentares da oposição. Os requerimentos foram protocolados pelos vereadores Djalma Nery (PSOL), Raquel Auxiliadora (PT), Dimitri Sean (PDT) e Eliana Casanova (UNIÃO), vereadores que assinaram a lista para Câmara Municipal instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar o contrato da Prefeitura com a empresa Terra Plana.

Havia requerimentos que solicitavam serviços de zeladoria, iluminação pública, bem como informações de contratos firmados pelo Paço Municipal.

Para Djalma foi uma decisão equivocada dos vereadores da base do governo.

“É a primeira vez que vejo na Câmara uma recusa em bloco de requerimentos. Fizemos requerimentos simples de poda de árvores, iluminação e solicitamos várias informações dos contratos da Prefeitura. Todos foram rejeitados. Foi uma retaliação pelos trabalhos de investigação que os nossos mandatos vêm fazendo e, na minha avaliação, é um tiro no pé gigantesco porque isso é uma confissão de culpa dos vereadores, denota ter culpa no cartório,”, declarou o vereador do PSOL.

Inconformada, a vereadora Raquel afirmou que os requerimentos eram solicitações da população são-carlense. “Eles não negaram somente requerimentos nossos, tendo em vista que nos requerimentos negados tinham solicitações de munícipes de São Carlos, pedindo melhorias na iluminação pública, zeladoria, acesso à informação. Estão negando direitos à população”, salientou a vereadora do PT, enfatizando que o requerimento é garantido por lei e que o Supremo Tribunal Federal entende que não precisa ser aprovado no Legislativo.

Eliana Casanova diz que solicitou informações sobre a área de saúde. “Eram demandas básica da minha luta em favor dos moradores do 29, solicitando reestruturação. iluminação, ponto de ônibus. Além disso protocolei requerimento solicitando informações da saúde, pois a população está dizendo que não está funcionando. O governo está se negando a passar informação para nós vereadores e para população”.

O vereador Dimitri, que não faz parte da base do governo e que também não é da oposição, afirmou que apesar dos requerimentos não terem sido aprovados no Legislativo, ele vai por conta própria e com base na Lei de Acesso à Informação (Lei nº 12.527) na próxima quinta-feira (2) protocolar um requerimento na Prefeitura solicitando as mesmas informações.

Djalma avisou que usará a via judicial para solicitar as informações.

