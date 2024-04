Santa Casa receberá emendas parlamentares do vereador Rodson Magno

Crédito: Comunicação Santa Casa

Nesta semana, o vereador Rodson Magno visitou a Santa Casa de São Carlos, onde foi recebido pelo provedor Antonio Valério Morillas Junior e pela diretora de Práticas Assistenciais, Carolina Toniolo Zenatti.

Durante a reunião, o vereador anunciou sua intenção de destinar recursos à instituição, sendo parte desses recursos provenientes de verbas parlamentares próprias e outra parte pleiteada junto ao Deputado Federal Fernando Marangoni.

Os investimentos propostos incluem a aquisição de equipamentos para o tratamento de pacientes críticos, como videolaringoscópios e aparelhos de ultrassom portáteis, além de melhorias nos métodos diagnósticos, como a compra de um novo aparelho de ecocardiograma, e melhorias no conforto dos pacientes internados, como a instalação de televisores e poltronas nos quartos do hospital.

Durante a visita, o vereador enfatizou a prioridade de direcionar essas emendas para a Santa Casa, ressaltando a importância dos recursos para a área da saúde. “Reconhecemos a importância desta instituição e reitero meu compromisso em destinar recursos ao hospital, tendo plena confiança de que serão empregados de maneira eficaz”, afirmou.

Por sua vez, o provedor expressou gratidão pela destinação das emendas, destacando sua importância para o projeto de equipamento dos quartos do SUS, visando proporcionar maior conforto aos pacientes, e para a compra do ecocardiograma que permitirá realizar exames de imagens em 3D. “Agradecemos a visita do vereador e a destinação das emendas, que serão fundamentais para aprimorar as instalações destinadas ao atendimento do Sistema Único de Saúde, bem como para atender melhor nossos pacientes”, destacou.

