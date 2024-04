Morador de São Carlos irá caminhar 1.740 km em 85 dias no caminho de Santiago de Compostela

SIGA O SCA NO

Nino terá uma jornada de 85 dias até completar o Caminho de Santiago Compostela - Crédito: Divulgação

Fé, perseverança. Assim, o são-carlense Nino Carneiro pretende realizar mais um sonho e completar o Caminho de Santiago de Compostela. Há vários caminhos, como o francês, o primitivo, o do norte, o português, os mais conhecidos.

Nino optou pelo caminho francês e no dia 16 de abril partiu de Santiago até Lourdes na França, ou seja: do final para o começo. Em seguida, fará o caminho do norte, até Santiago de Compostela. Serão 1740 km que serão cumpridos em 85 dias.

Durante os quase três meses de peregrinação, Nino irá passar por mais de 100 cidades, pois o caminho passa pelas províncias de Galícia, La Coruña, Astúrias, Cantabria, País Basco, Navarra, La Rioja, Aragón, Castilla e León e finalmente Valencia.

“Das muitas cidades destaco: Santiago de Compostela, Ponte Vedra, Ourense, Gijon, Astorga, San Sebastián, Bilbao, Pamplona, Roncesvalles, e muitas outras não menos interessantes”, afirmou via WhatsApp ao São Carlos Agora.

Perseverante, Nino reforçou que a caminhada ao final de 85 dias, totalizará 1740 km e os percursos são feitos por peregrinos que afluem a Santiago de Compostela desde o século IX para venerar as relíquias do apóstolo Santiago Maior, cujo suposto sepulcro se encontra na catedral de Santiago de Compostela.

“A maior parte dos peregrinos, fazem o caminho, por questões religiosas, porém uma grande parte faz os caminhos, porque é sem dúvida a região cultural, mais rica do planeta. Foi declarado Primeiro Itinerário Cultural Europeu em 1987 e Património da Humanidade (na Espanha em 1993 e na França em 1998).

Com 67 anos, Nino é português de nascimento e mora no Brasil desde 1976. Em São Carlos, reside desde 2002. “Sou aposentado administrador de empresas”, disse.

Nino afirmou que já realizou muitas caminhadas, entre elas o Caminho da Fé, Caminho de Caravaggio/RS e Caminho de Nhá Chica/MG.

“Fui o primeiro a fazer estes dois últimos caminhos, ida e volta, assim como também a fazer o Caminho de Santiago, ida e volta. O preparo tem que ser diário. Destaco que São Carlos é umas das melhores cidades brasileiras com o maio número de trilhas”. Elogiou.

Nino relatou ainda que fez uma preparação minuciosa e em sua bagagem carrega roupas dryfit, agasalhos, toca, capa de chuva e kit de primeiros socorros. “A alimentação, tem que ser muito saudável, acompanhada de muitas frutas secas e frescas. Carrego também 1,5 litro de água”, afirmou, salientando que o custo da caminhada atingiu R$ 20 mil. “Tenho apoiadores pessoas físicas e jurídicas. São parceiros que acreditam na minha iniciativa. Sem dúvida a melhor iniciativa que uma pessoa pode investir em si mesma. Faz bem a cabeça, ao coração, ao estômago e às pernas. Além do mais, instiga as pessoas a caminharem. O maior legado é que, se sua vida for sempre correta, os amigos serão muitos, os incentivos mais ainda e os apoiadores não faltarão”, finalizou.

