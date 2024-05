Prefeitura entrega quatro novos carros para a Secretaria de Saúde

Crédito: Divulgação

A Secretaria Municipal de Saúde recebeu na manhã desta terça-feira, 14, quatro novos veículos para execução de serviços nas unidades do município. Os veículos foram adquiridos com recursos próprios, um investimento de R$ 700 mil. São duas vans para o Departamento de Assistência Farmacêutica, utilizados para transportar medicamentos para abastecer as farmácias e unidades de saúde e buscar medicamentos de alto custo enviados pelo Governo Estadual para a DRS-III de Araraquara, 1 Van para o Seção de Patrimônio para transporte de materiais permanentes nas unidades de saúde e uma picape para a Vigilância Epidemiológica para o transporte de vacina.

“É importante que a sociedade saiba que são recursos da Prefeitura Municipal para atender todo o sistema de saúde do município, seja no transporte de medicamentos, vacinas e materiais entre as unidades de saúde, mais uma vez o prefeito demonstrando a sua preocupação com a saúde”, destacou o vice-prefeito Edson Ferraz.

A secretária de Saúde, Jôra Porfírio, ressalta que os veículos serão uteis para diversos tipos de transporte. “É um ganho para todos, a Vigilância Epidemiológica ganha uma nova viatura para a vacinação, dois carros para a assistência farmacêutica, uma menor para carregar os medicamentos e a outra para todo o transporte pesado e o patrimônio com mais carro para equipar as unidades de saúde, levando móveis e equipamentos permanentes para todas as unidades, é mais conforto e segurança para o servidor e mais agilidade nos serviços para a população”.

O secretário de Transporte e Trânsito, César Maragno e os vereadores Lucão Fernandes e Elton Carvalho também participaram da entrega dos veículos.

