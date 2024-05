Prefeitura inaugura CRAS do Residencial Itatiaia

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de São Carlos inaugurou na manhã desta terça-feira, 14, o Centro de Referência e Assistência Social (CRAS) do Residencial Itatiaia, denominado “Vicente Mellado”, Lei de autoria do vereador Dé Alvim.

Para construir o CRAS, com 301,24 m² de área construída, a Prefeitura investiu R$ 968.710,18 e recebeu outros R$ 150 mil da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social do Governo do Estado de São Paulo para custeio de equipamentos e mobiliário e investiu, ainda, em recursos humanos com a contratação de 2 Assistentes Sociais, 1 Psicóloga e 1 Serviços Gerais.

O CRAS do Residencial Itatiaia tem por objetivo atender mais de 7 mil famílias dos bairros Zavaglia, Eduardo Abdelnur, Antenor Garcia, Planalto Verde e do Itatiaia com serviços como inserção da população em programas, projetos, benefícios assistenciais e serviços de convivência. Os atendimentos serão feitos de segunda a sexta-feira das 8h às 17h, com intervalo para almoço dos servidores das 12h às 13h.

Paulo Albano, diretor da Diretoria Regional de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo (DRADS), explicou que o repasse de R$ 150 mil para investimento em mobiliário foi disponibilizado pelo Governo do Estado de São Paulo para a Prefeitura de São Carlos após o interesse do município em expandir a rede de atendimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), através da implantação do CRAS no bairro Itatiaia.

“São Carlos tem sete CRAS que são pensados territorialmente e com capilaridade para acolher e atender as famílias em vulnerabilidade social. O Governo do Estado quer ajudar a co-financiar o serviço de proteção social básica, pensando que a prevenção é a melhor alternativa para se evitar vínculos familiares rompidos, ou seja, abrigar crianças, idosos, trabalhar a base que é a família em suas vulnerabilidades como a falta de renda, alimentação, emprego, traçar planos de vida para que as famílias consigam sair do ciclo de pobreza”, frisou o diretor.

Rodolfo Hernane, secretário municipal de Cidadania e Assistência Social, ressaltou que a Prefeitura inaugura um importante equipamento público ao lado do grande Cidade Aracy para atender mais de 7 mil famílias que serão acompanhadas pelo CRAS. “Serão atendimentos pela assistência social as pessoas que precisam de cesta básica, vale gás, orientações para o cadastro único que será descentralizado e estará presente no CRAS Itatiaia. Um ganho para a população com mais conforto e agilidade no serviço prestado para a região do grande Aracy que passa a ter dois equipamentos de assistência social mais próximos da população”, relatou.

O vice-prefeito Edson Ferraz, representando o prefeito Airton Garcia, lembrou que a Prefeitura vai atender diversos bairros do entorno, um ganho para mais de 7 mil famílias que necessitavam do equipamento de assistência social com atendimento por profissionais especializados. “O poder público tem que fazer o seu papel de atender as demandas sociais da cidade e quando o serviço está mais próximo da população facilita e agiliza o atendimento”, disse Edson Ferraz.

O vereador Dé Alvim, representando o presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Marquinho Amaral, ressaltou a felicidade de poder dar a denominação do CRAS Itatiaia de “Vicente Mellado”, um comerciante com um legado de trabalho social e que gerou um empreendimento no segmento de alimentação que hoje, administrado pelos filhos, emprega cerca de 300 pessoas. “Vamos acolher aqui mais de 7 mil famílias ofertando serviços públicos mais próximos da população, uma preocupação do prefeito Airton Garcia em atender as demandas sociais do grande Cidade Aracy”, finalizou.

Participaram ainda do evento os vereadores Elton Carvalho, Lucão Fernandes, o secretário de Segurança Pública, Samir Gardini, secretários adjuntos, servidores da área e assistência social e da saúde e familiares do homenageado.

CRAS Jockey Clube

Na segunda-feira, 13 a Prefeitura de São Carlos entregou também as obras de revitalização da pintura e aumento de área coberta com estrutura metálica do CRAS do bairro Jockey Clube. Um investimento de R$ 33.765, com recursos de emenda parlamentar do vereador Elton Carvalho.

