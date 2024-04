Casal de São Carlos é encontrado morto dentro de veículo

Um casal de São Carlos morreu neste domingo (28), na região da cidade de Barra do Turvo, região de Registro, Vale do Ribeira, no estado de São Paulo.

Segundo o SCA apurou, o comerciante Renato Dias de Oliveira e a esposa, a advogada Bianca Alves Francisco de Oliveira foram encontrados mortos dentro do carro em um posto de combustíveis nas margens da rodovia Regis Bittencourt. A polícia acredita que um vazamento de gás no sistema do escapamento do veículo possa ter ocasionado a tragédia.

Eles retornavam de uma viagem, quando teriam parado no local para descansar com o ar-condicionado ligado. O caso foi registrado pela Polícia Militar Rodoviária e a causa e as circunstâncias da morte serão apuradas.

O casal era proprietário do restaurante Macarronato, localizado na avenida São Carlos. A morte deixou amigos e familiares abaladados. Em breve traremos informações sobre o velório e o sepultamento.

