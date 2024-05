Polícia Ambiental prende travesti após roubo no Jardim Paulistano

SIGA O SCA NO

Polícia Ambiental deteve a travesti acusada de roubo - Crédito: Maycon Maximino

Uma travesti de 21 anos foi presa por policiais ambientais na tarde desta terça-feira, 14, após assaltar um mercado na rua Iwagiro Toyama, no Jardim Paulistano.

A acusada invadiu o estabelecimento comercial armada com um caco de vidro e ameaçou de morte a funcionária que entregou R$ 150. Neste momento, o proprietário apareceu e a travesti saiu em fuga, correndo.

O dono do mercado saiu em perseguição e gritou por socorro. Policiais ambientais que estavam em frente a base da corporação, na rua Do Estado, ouviu o apelo e foram em auxílio, abordando e detendo a travesti. O dinheiro foi recuperado e acusada encaminhada à CPJ para as deliberações de praxe.

