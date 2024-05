Onda de furtos dá trabalho para a polícia em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Vários furtos foram registrados na CPJ e resultaram em prejuízos para as vítimas. Crimes em residências e até usuário de ônibus deram trabalho para a polícia em São Carlos.

No interior de um transporte coletivo, uma estudante de 26 anos teve subtraído documentos pessoais e R$ 20 por volta das 20h de terça-feira, 14. Ela estaria indo a uma instituição de ensino quando constatou que punguista levou sua carteira e teria feito transações bancárias com seu cartão que totalizou R$ 53,50.

Na Avenida Maranhão, no Jardim Pacaembu, um autônomo de 59 anos teve duas casas que estariam vazias furtadas. Ladrão teria levado durante a madrugada desta quarta-feira, 15, hidrômetros e dois relógios medidores de energia elétrica.

No dia 19 de abril, mas com o crime sendo registrado somente nesta quinta-feira, 15, na rua Tadao Kamicado, no Parque Belvedere, uma casa desocupada de um estatístico de 67 anos foi arrombada e ladrão levou fiação elétrica, medidor de energia elétrica, eletrodomésticos, mesas, cadeira, torneiras, computador, entre outros pertences.

Por fim, na rua Santo Veltroni, na Vila Marina, um furto ocorrido no dia 11 de maio e registrado nesta quarta-feira, 15, dá conta que a casa de um aposentado de 70 anos foi invadida e ladrão levou fiação, torneira, medidor de energia elétrica, entre outros objetos. Todos os furtos foram registrados na CPJ.

