Gás que pode ter causado a morte de casal é incolor, inodoro e altamente letal

Veículo das vítimas no posto e no detalhe o casal - Crédito: Foto: reprodução O Vale do Ribeira

Saiba Mais Tristeza Casal de São Carlos é encontrado morto dentro de veículo

A intoxicação por monóxido de carbono (CO) é uma ameaça séria à saúde, podendo levar a graves problemas de saúde e até mesmo à morte. O CO é um gás incolor, inodoro e insípido, tornando sua detecção por nossos sentidos quase impossível.

Esse gás pode ter sido o responsável pela morte do casal Renato Dias de Oliveira,33, e Bianca Alves Francisco, 28, neste domingo (28), em um posto de combustíveis nas margens da rodovia Regis Bittencourt, na região de Registro, Vale do Ribeira. Eles retornavam para São Carlos após uma viagem à Argentina.

Segundo o SCA apurou, testemunhas disseram que o casal parou o Hyundai Tucson no posto para descansar por volta da 0h. Já no período da tarde a Polícia Militar Rodoviária foi avisada que os ocupantes estariam desacordados dentro do veículo. Os policiais teriam encontrado o carro e ligado e quebraram um dos vidros para acessar as vítimas, mas infelizmente ambos já estavam mortos.

Segundo reportagem do portal Auto Papo, que entrevistou Flávio Emir Adura, diretor científico da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet), o gás é resultante da queima de combustível do motor. Ele é conhecido também como “assassino silencioso”, por ser incolor e inodoro. O monóxido de carbono pode provocar insuficiência respiratória e, em altas concentrações, asfixia, levando a morte.

Em alta concentração, o monóxido de carbono pode levar a perde de consciência em poucos minutos. O gás pode ter entrado no veículo atrás do sistema de ar-condicionado, mas somente a perícia realizada no veículo vai dizer o que de fato ocorreu, bem como exames do Instituto Médico Legal (IML) vão revelar a causa da morte.

Renato dias e Bianca Alvers eram donos do restaurante Macarronato, localizado no Centro de São Carlos. O corpos serão enterrados nesta terça-feira (30), em São Carlos.

Leia Também