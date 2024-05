Restaurante Outback deve ser inaugurado em julho

Outback sendo construído no Iguatemi - Crédito: Whatsapp SCA

A previsão inicial era que a unidade de São Carlos da rede de restaurantes Outback fosse inaugurada neste mês de maio, mas houve atrasos e a nova data prevista é meados de julho. O local deverá ter capacidade para receber quase 400 pessoas.

Sobre o Outback no Brasil

O Outback Steakhouse possui 152 restaurantes no Brasil e está presente em 61 cidades, 20 estados brasileiros e no Distrito Federal. No mundo está em 23 países nas Américas, Ásia e Oceania. O primeiro restaurante no País foi inaugurado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, em 1997. Com seus cortes de carne especiais e aperitivos icônicos como a Bloomin’ Onion, o Outback caiu no gosto do brasileiro pela qualidade e sabor marcante da sua culinária, somados à descontração no atendimento e às instalações aconchegantes. Inspirado na Austrália, o restaurante enfatiza vários aspectos da cultura australiana, como esporte, pontos turísticos, paisagens icônicas, tradições e lazer. Além disso, a marca oferece uma experiência única, divertida e de altíssimo padrão que, no Brasil, ficou conhecida como #MomentoOutback.

A rede Outback Steakhouse pertence ao grupo Bloomin’ Brands, que ainda conta com as marcas Abbraccio e Aussie Grill. (Informações retiradas do site do Outback).

