Câmara Municipal celebrou os 105 anos da Escola Estadual Eugênio Franco

Escola Eugenio Franco - Crédito: Google Maps

A Câmara Municipal realizou na noite desta quarta-feira (15), uma sessão solene em comemoração aos 105 anos da Escola Estadual Eugênio Franco. O vereador Bruno Zancheta é autor da Moção de Congratulação pelo aniversário da escola estadual, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores.

Bruno Zancheta, orador oficial da solenidade, declarou em seu discurso: “Tenho muito orgulho de ter estudado na Eugênio Franco e trazer comigo ao longo da vida lembranças marcantes do aprendizado ali obtido. São marcantes em toda pessoa as lembranças da infância. O primeiro contato com o conhecimento, o saber e a cultura, projeta o caminho que seguiremos a partir de então. Eis a grandeza do trabalho dos educadores, que vai além das tarefas pedagógicas, como vem comprovar a estima que todos temos por esse estabelecimento de ensino modelar”.

O evento contou ainda com a presença de Débora Gonzalez Costa Blanco, dirigente regional de ensino da Diretoria de Ensino - Região São Carlos, do vereador licenciado Azuaite França, diretor regional do CPP São Carlos e vice-presidente do CPP, de Flavia Motta, representando a OAB São Carlos, da secretária de Educação Paula Knoff, representando o prefeito Airton Garcia e da diretora da Escola Estadual Eugênio Franco, Isabel Cristina da silva.

Escola Estadual Eugênio Franco - O prédio que sedia o tradicional estabelecimento de ensino é tombado em nível municipal (FPMSC) e estadual (CONDEPHAAT).O edifício foi concebido no ano de 1906 para abrigar uma escola complementar a ser instalada na cidade. Estas funcionavam como formadoras de professores para o ensino de primeiras letras. As obras foram concluídas em 1909, porém, o projeto de instalação da escola nunca se efetivou e, a partir de 1911, o prédio foi cedido para abrigar a Escola Normal de São Carlos.

Em 1916, quando a Escola Normal foi transferida para prédio próprio, na Avenida São Carlos (atual Escola Estadual Dr.Álvaro Guião), o edifício passou a abrigar a escola modelo anexa à Normal, servindo de espaço de prática para professores em formação. Por decreto de 1919, o prédio tornou-se o Segundo Grupo Escolar de São Carlos, devido à demanda cada vez maior da população da cidade, em pleno desenvolvimento urbano.

Anos depois, a escola passou a denominar-se Escola Estadual Eugênio Franco, em homenagem ao político são-carlense, prefeito no período de 1920 a 1923, por seu contributo à sociedade.

Com expressiva classificação nos índices de avaliação escolar no Estado, a escola combina tradição e história e atende uma clientela escolar de várias gerações de alunos atraídos pela qualidade de ensino que percorre a trajetória da instituição nestes 105 anos.

