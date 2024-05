Cidade Aracy, Vila Boa Vista e Santa Felícia lideram casos de dengue em São Carlos

SIGA O SCA NO

Cidade Aracy - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Cidade Aracy, Vila Boa Vista e Santa Felícia são os bairros que mais concentram casos de Dengue, em São Carlos.

Segundo a assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal, nos imóveis os criadouros mais comuns identificados são: água parada, lona, vasos de plantas com água, pneus, vasilha de água para animal, material reciclável com acúmulo de água e brinquedos.

Agentes de combate às endemias fazem vistoria de rotina e orientação nas quadras com casos suspeitos/confirmados. Caso necessário, retirada de materiais inservíveis em parceria com a Secretaria de Serviços Públicos.

Para alertar a população sobre os perigos da dengue e as formas de prevenção, carro de som são utilizados pelas ruas dos bairros. A equipe de nebulização também realiza a aplicação inseticida para eliminação do mosquito em áreas com maior incidência de casos.

O município está em constante contato com o CRECI/SP para apoio e colaboração devido ao grande número de imóveis fechados para venda ou locação nestas áreas.

De acordo com a Prefeitura Municipal, trinta por centro dos moradores recusam a visita do Agente de Endemias para vistoria e orientação nas áreas de casos confirmados/suspeitos.

