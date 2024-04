Câmeras de segurança registram últimos momentos do casal Renato e Bianca

Crédito: reprodução

Imagens de câmeras de segurança, obtidas na segunda-feira (29), mostram os últimos momentos do casal Renato Dias de Oliveira e Bianca Alves Francisco de Oliveira com vida. Eles foram encontrados mortos dentro do próprio veículo na tarde de ontem, em um posto de gasolina nas margens da rodovia Regis Bittencourt, no município de Cajati, no Vale do Ribeira. O casal voltava de uma viagem na Argentina para São Carlos, onde residiam.

As imagens mostram Renato chegando ao posto conduzindo um Hyundai Tucson. Ele desce do carro e se dirige ao banheiro do local. Após retornar, estaciona o veículo em uma área mais afastada. Em seguida os faróis do veículo se apagam.

As câmeras também capturaram a movimentação policial ao lado do carro e também a retirada dos corpos. A principal suspeita é que ambos tenham morrido por asfixia, em decorrência da inalação e intoxicação por monóxido de carbono.

O velório do casal está marcado para acontecer a partir das 7h desta terça-feira (30), na Igreja São João Batista e o sepultamento às 10h45 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, em São Carlos.

