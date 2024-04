Motociclista morre após violento acidente na Washington Luís

Crédito: Rápido no Ar

Um motociclista morreu e uma segunda vítima ficou gravemente ferida na noite deste domingo,28, após um trágico e violento acidente no km 155 da rodovia Washington Luís (SP-310), região de Cordeirópolis. Os corpos das vítimas estariam caídos na rodovia e foram vistos por um caminhoneiro que acionou a Polícia Rodoviária.

O acidente aconteceu em uma alça de acesso da rodovia. A moto, com placas de Rio Claro, transitava pela pista e no local do acidente onde normalmente está localizada uma balança móvel, mas no momento da tragédia não estaria presente. Por falta de testemunhas, não há como definir o motivo do acidente, mas não é descartada a possibilidade de colisão com outro veículo ou impacto contra o guardrail.

