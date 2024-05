Idosa desconfia e evita golpe de estelionato em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Desta vez uma estelionatária não levou a melhor. Uma idosa de 71 anos, residente no Jardim Cruzeiro do Sul, não caiu no golpe, desligou o telefone durante o crime e deixou a criminosa “a ver navios”. Ainda formulou boletim de ocorrência na CPJ.

De acordo com a idosa, uma mulher se passando pela gerente de sua agência bancária teria dito que ela precisava confirmar uma compra em uma loja, mas negou tal transação.

A criminosa pediu a idosa para proceder a algumas operação por aplicativo e que deveria comparecer a um autoatendimento da agência com o fone em funcionamento.

A vítima desconfiou que estaria sendo enganada e desligou. Verificou seu extrato bancário e constatou o pedido de empréstimos que superariam a bagatela de R$ 25 mil. Em contato com o gerente de fato da agência, o banco desconfiou das operação e não autorizou a transferência.

Leia Também