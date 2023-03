Em menos de 24 horas, adolescentes que furtaram Uno são detidos com moto furtada

SIGA O SCA NO

Moto furtada que foi localizada pela PM no Aracy - Crédito: Maycon Maximino

Três adolescentes de 17 anos foram detidos por policiais militares na tarde desta quinta-feira, 9, com uma moto furtada. O flagrante aconteceu na Avenida Arnoldo Almeida Pires, no Cidade Aracy 2. Os PMs foram alertados via Copom e quando chegaram ao local, viram os suspeitos saindo da mata, onde estaria o veículo.

Segundo consta a motocicleta teria sido furtada durante a madrugada no Jardim Botafogo e os suspeitos estariam envolvidos ainda, no furto de dois veículos e teriam sido detidos durante a madrugada.

A vítima relatou que chegou na noite de quarta-feira, 8, em sua casa e a deixou estacionada. Quando foi utiliza-la na manhã seguinte, notou que teria sido levada.

Os PMs acreditam que a moto foi o primeiro veículo furtado e deixado na mata. Posteriormente os adolescentes teriam voltado para o mesmo bairro (Botafogo) onde pretendiam levar um Uno chumbo, quando foram detidos pela primeira vez. Após serem liberados, acreditam os policiais, voltaram para ver se a moto estaria no local onde teriam “desovado”. Porém não esperavam, novamente, a presença da PM.

A motociclista foi encaminhada à CPJ e devolvida ao proprietário. Já os adolescentes ficaram para as deliberações de praxe. Um garfo foi apreendido.

