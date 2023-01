São Carlos vence e aguarda resultado do Grêmio para confirmar vaga na Copinha

Breno comemora o gol de empate ainda no primeiro tempo - Crédito: Brendow Felipe/São Carlos FC

O São Carlos está bem próximo da vaga para a segunda fase da Copa São Paulo ao vencer, de virada, o Pinheirense/PA por 2 a 1 pela última rodada da fase de classificação do grupo 19, na manhã desta segunda-feira, 9, no estádio municipal Professor Luís Augusto de Oliveira.

O time do técnico Wendel de Freitas foi a quatro pontos e agora aguarda o resultado do segundo jogo entre Botafogo e Grêmio. A Águia torce por uma vitória ou empate do time carioca para comemorar a classificação. Se ocorrer uma vitória por quatro gols de diferença, o Lobo estará com a vaga garantida.

A Águia conseguiu um importante resultado e fez a lição de casa. Mas o jogo não foi dos melhores, com poucas chances de gol.

A equipe são-carlense teve o maior domínio da posse de bola enquanto que os paraenses, que jogavam pelo empate, saiam em rápidos contra-ataques. Mas foi em cruzamento que saiu o gol visitante.

Evandro cruzou na cabeça do zagueiro Wesley que tocou fraco e o goleiro Júlio falhou, aceitando o chamado “frango”.

O São Carlos não desistiu e continuou com o domínio e foi premiado no último lance do primeiro tempo. Aos 47 minutos, em uma bela jogada, ao dar um chapéu no adversário, Monteiro cruzou para Breno empatar.

No segundo tempo, com mais apetite, o São Carlos partiu para o ataque e logo aos 5 minutos, mostrando oportunismo, PH fez o gol da virada e saiu para a comemoração.

Após o gol, a Águia teve ainda mais duas boas chances para ampliar. Mas a partir dos 25 minutos, o time recuou em demasia e deixou de incomodar o gol adversário. Já o Pinheirense, sem muita criatividade, não conseguiu o gol que garantia o empate e poderia ser o da vaga.

Leia Também