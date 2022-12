Quadrilha de adolescentes é detida com motos furtadas e roubada no Antenor

As três motos apreendidas pela PM: duas furtadas e uma roubada - Crédito: Maycon Maximino

Quatro adolescentes (um com 16 anos e três com 15 anos) foram detidos por policiais militares na tarde desta segunda-feira, 26, em uma casa no Antenor Garcia. Os infratores são acusados de adulterar motos furtadas e roubadas.

Os PMs chegaram até uma casa em construção na rua Antonio Cinti, no Antenor Garcia, após denúncia anônima de que atitudes suspeitas ocorriam no interior no local.

No momento em que os PMs pararam a viatura, um infrator chegava com uma Twister. Após revista, foi constatada que o veículo estava com a numeração do motor e chassi, suprimidas. Era ainda produto de furto.

No interior da casa estariam três comparsas: mais dois de 15 anos e um de 16 anos. Em revista, os policiais constataram que ainda mais uma CG vermelha, produto de roubo neste domingo, 15, na Avenida José Pereira Lopes (e que estava com a numeração do motor e chassi suprimidas) e uma Bros, furtada de dentro de uma residência no sábado, 24.

Diante dos fatos, as três motos foram apreendidas e a quadrilha de adolescentes encaminhada à CPJ para as deliberações de praxe.

