Quadrilha armada assalta residência no jardim Tangará

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Bandidos armados invadiram uma residência na noite desta terça-feira (27), na rua Nelcio Torresam, no Jardim Tangará. Eles renderam e amarraram as vítimas. Em seguida fugiram levando veículos e objetos.

Segundo o SCA apurou, um dos moradores foi rendido na garagem pelos quatro criminosos –dois estavam armados. Em seguida as vítimas foram trancadas em um dos cômodos, enquanto que os assaltantes fugiram levando a moto Yamaha XTZ150, placa FIX3229, televisor, vídeo game, microondas e dois celulares, além de um Hyundai/HB20 que foi localizado horas depois abandonado no estacionamento dos prédios do Jardim Botafogo.

A Polícia Militar foi acionada, porém até o momento nenhum suspeito foi localizado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.

