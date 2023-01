Quadrilha agride moradores durante tentativa de assalto a residência no Jardim Bandeirantes

SIGA O SCA NO

Viatura BAEP - Crédito: arquivo

Um casal foi agredido durante uma tentativa de assalto em uma residência no final da noite desta segunda-feira (9), no Jardim Bandeirantes, em São Carlos.

As vítimas guardavam o carro na garagem, quando foram surpreendidas por quatro criminosos que exibiram o que seria uma réplica de arma de fogo. A mulher acabou sendo esganada por um dos bandidos.

O casal foi colocado para fora do veículo, porém os criminosos não conseguiram engatar a marcha à ré no carro e desistiram de leva-lo. Em seguida ainda tentaram roubar uma mochila, mas também desistiram.

Neste momento o morador acabou sendo agredido com vários socos para que abrisse o portão, causando hematomas.

Logo após o crime a Polícia Militar foi acionada. Uma equipe do Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) esteve no local e após rondas na região abordou três suspeitos que estavam em um Escort estacionado em uma rua próxima, porém eles não foram reconhecidos pelas vítimas. Eles alegaram que estavam fumando um cigarro de maconha dentro do carro.

A ocorrência foi registrada no plantão policial e o caso será investigado.

