Policiais rodoviários ficam feridos após acidente na SP-310 em Ibaté

Um acidente de trânsito por volta das 17h deste domingo deixou dois policiais rodoviários feridos no km 242 da rodovia Washington Luís (SP-310), em Ibaté.

Segundo consta em boletim de ocorrência, os policiais de 28 anos e 34 anos foram em auxílio a um motociclista, cujo veículo estaria no canteiro central da via. Com cautela, foi feito o socorro e quando todos estavam no estacionamento da rodovia, ocorreu a colisão entre uma T-Cross e uma Land Rover, que capotou em seguida. Este último e atingiu os dois policiais. Um deles teve a clavícula quebrada e teve que ser socorrido à Santa Casa. Seu companheiro de farda sofreu escoriações pelo corpo. Os ocupantes dos dois veículos nada sofreram.

O acidente foi registrado na CPJ.

