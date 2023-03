Polícia Civil apreende espingardas de pressão e pistola de airsoft na casa de funcionário do SAAE assassinado

SIGA O SCA NO

Crédito: Maycon Maximino

Policiais civis do 4º Distrito Policial estiveram durante a tarde desta quarta-feira (22) na casa de Iebel Garcia Silva, no Parque Novo Mundo, onde apreenderam duas espingardas de pressão e uma pistola de airsoft, além de caixas com esferas de chumbo.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram até o local após receberem denúncias anônimas que no imóvel existiam armas de fogo e que poderiam ser furtadas, já que ele residia sozinho.

O material foi levado até a sede do 4º DP, onde foi apreendido.

O homicídio será investigado pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

