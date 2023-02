SIGA O SCA NO

Crédito: divulgação

Um homem foi detido por tráfico de drogas, na manhã deste sábado (04), na Rua José Geraldo Keppe, Bela Vista.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de tráfico de drogas no local e foi averiguar, localizando e abordando o indivíduo com as características descritas.

Com ele foram encontrados 12 pinos de cocaína, 8 porções de maconha, 1 pedra de crack e R$ 63,10 em dinheiro.

O acusado C.D.B.O. foi detido, conduzido ao plantão policial, permanecendo à disposição da Justiça.

