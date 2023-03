Ônibus é retido após motorista apresentar documento com suspeita de adulteração

Crédito: Maycon Maximino

Uma ocorrência envolvendo o ônibus da Viação Adamantina foi parar na Central de Polícia Judiciária (CPJ), na manhã desta segunda-feira (20).

Policiais militares rodoviários (PMR) realizavam a “Operação Ônibus” pela rodovia SP-215, quando pararam o coletivo que seguia no sentido Ribeirão Bonito/São Carlos.

Consta no boletim de ocorrência que o motorista apresentou o certificado de licenciamento, porém os policiais não conseguiram realizar a leitura do QRCODE, porém através de consulta informatizada constou que o documento estava vencido com data de 2021, sendo passível de ser recolhido.

Ainda constava nos computadores da Prodesp que havia um bloqueio do referido veículo, porém após o pagamento das taxas, a situação foi normalizada.

O motorista disse que trabalha há 3 meses na empresa e desconhece qualquer adulteração no certificado digital de licenciamento, no entanto, o documento acabou apreendido e vai passar por perícia.

O condutor e o ônibus foram liberados.

Leia Também