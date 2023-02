Motorista foge após bater carro em poste na Capitão Luiz Brandão

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma colisão sem vítimas foi registrada na madrugada deste domingo (19), na Avenida Capitão Luiz Brandão, no bairro Vista Alegre.

De acordo com uma testemunha, o motorista do Corsa prata perdeu o controle ao fazer a curva, bateu em um poste, rodou na via e parou em cima da calçada.

Imediatamente, ele foi prestar auxílio ao condutor, que estava sozinho no carro e aparentemente não estava machucado.

O motorista disse que precisava dar um telefonema e estava sem celular, como o da testemunha não tinha crédito para fazer ligações, ele saiu em busca de um telefone que pudesse usar, mas não retornou mais e o homem que presenciou o acidente, resolveu acionar a polícia, uma vez que o veículo ficou pelo local.

A Polícia Militar pesquisou o veículo e constatou que não havia queixa de furto ou roubo e que estava em nome de uma mulher.

Os policiais foram até o endereço cadastrado do veículo e o morador do local disse que o carro pertence a sua irmã, que ela mora em outro bairro e que ele não sabia o endereço, mas sabia chegar ao local.

Disse também que a irmã havia viajado com o namorado para a cidade de Analândia, para passar o carnaval e que verificou em seu celular que havia uma ligação perdida dela, feita durante a madrugada, mas que ele estava dormindo e não ouviu o telefone tocar. Diante da situação, ele tentou ligar para a irmã, mas ela não atendeu.

Os policiais verificaram novamente se havia sido registrada alguma ocorrência em relação ao veículo, mas não havia nada, sendo assim, o Corsa foi apreendido até que a proprietária seja localizada e a situação, esclarecida.

Leia Também