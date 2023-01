Motorista dá calote e não paga combustível após abastecimento

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O motorista de um Fox deu calote em um posto de combustíveis localizado na Avenida Henrique Gregori, na Vila Carmem, no início da madrugada desta terça-feira, 17.

O frentista de 33 anos que presta serviços no estabelecimento formulou queixa-crime. Ele disse que o motorista teria abastecido o veículo com R$ 20 e teria dito que não “achava o dinheiro”. O colaborador solicitou um PIX ou outra forma de pagamento. O motorista, por sua vez, disse que iria até sua casa pegar o dinheiro e retornaria, porém não voltou. Foi elaborado boletim de ocorrência pelo calote dado pelo motorista que teve as placas do veículo anotadas.

