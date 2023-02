Motociclista que morreu em acidente no Santa Felícia será sepultado na tarde de hoje em São Carlos

Será sepultado às 14h30 desta quinta-feira (2), no Cemitério Nossa Senhora do Carmo, o corpo de Eder Roberto Pereira da Silva, de 33 anos, que morreu em um acidente de moto no bairro Romeu Tortoreli, em São Carlos. Ele deixa os pais, amigos e demais familiares. Veja aqui a notícia do acidente.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado no plantão policial, Eder conduzia uma Yamaha YBR pela rua Cid Silva Cesar e no cruzamento com a rua José Teixeira, teria avançado o sinal de pare, momento em que foi atingido por um Peugeot 106.

Por mais de uma hora as equipes de socorro tentaram reanimar Eder, mas infelizmente ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

No Peugeot havia dois homens com aparência de adolescentes que se evadiram do local antes da chegada da PM.

Tanto o carro, quanto a moto foram apreendidos por questões administrativas. Ainda segundo o B.O., Eder não tinha habilitação para conduzir motocicletas.

Leia Também