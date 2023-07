Motociclista morre após colisão contra árvore no Boa Vista

Moto colidiu em árvore e jovem de 25 anos perdeu a vida - Crédito: Maycon Maximino

A morte de um motociclista marcou a madrugada desta segunda-feira, 24, na Avenida Henrique Gregory, no Boa Vista, em São Carlos.

Igor André, de 25 anos, pilotava sua moto sentido UPA Vila Prado/Shopping quando, por volta das 4h, por motivos ignorados, perdeu o controle e colidiu contra uma árvore do canteiro central. O impacto foi tão violento que o capacete da vítima estourou.

Profissionais da saúde da unidade de suporte avançado (USA) do Samu foram ao local e constataram a morte de Igor. A unidade resgate do Corpo de Bombeiros, policiais militares, perícia técnica e a funerária de plantão também estiveram no local para as providências de praxe.

